Новые трагедии, унесшие жизни: роковая случайность или наша оплошность?

Начало марта отметилось настоящими трагедиями в разных уголках России: целая семья из Уссурийска погибла, провалившись в автомобиле под лёд. В Омской области по вине отца семейства в огне погибли мать и двое детей, а в Самарской области из-за горе-водителя, вылетевшего на "встречку", разбились семеро молодых людей.

Опасный лед

В Приморье трагедия произошла 8 марта. Супруги с детьми направилась на автомобиле из Уссурийска на рыбалку в Надеждинский район. Вечером мужчина и его супруга перестали выходить на связь. Оперативно были организованы поиски семьи.

9 марта в ходе поисковых мероприятий на берегу устья реки Суйфун было обнаружено тело женщины – матери семейства, рядом с ней на поверхности реки на льду образовалась полынья. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СКР по Приморскому краю, спасатели МЧС и другие представители правоохранительных органов. Следователи провели осмотр места происшествия, во время обследования дна реки спасатели извлекли тела трех детей.

По предварительной версии водитель, тело которого пока не найдено, решил сократить путь и выехал на лед. Автомобиль ушел под воду вместе с пассажирами.

По инф. argumenti.ru

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Подвела канистра с бензином

В Омской области во время пожара, начавшегося из-за беспечности, погибла многодетная молодая мать и двое детей. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в СК РФ, трагедия произошла в ночь на 7 марта в селе Большие Уки. По версии следствия, 23-летний хозяин дома решил отремонтировать бензопилу и принес с улицы в дом канистру с бензином — мужчина решил отогреть ее и поставил канистру к печи.

Вскоре произошел взрыв, и прибежавший на шум молодой человек увидел, что горит печь. Вернувшись в комнату, где спали его жена и трое детей, мужчина схватил младшего — пятимесячного — сына, но вернуться уже не смог из-за дыма и огня. Погибли его 25-летняя жена, 5-летняя дочь и 3-летний сын. У спасенного ребенка ожоги, он проходит лечение.

Убитого горем вдовца арестовывать не стали, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Вместе со школы - вместе и погибли

В сельском поселении Курумоч Самарской области объявлен трехдневный траур в связи с гибелью семи молодых людей и девушек в автоаварии.

Трагедия произошла на трассе Самара — Тольятти близ села Курумоч в 5:50. Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором сидели семеро молодых людей, выехал на встречную и столкнулся с грузовиком Isuzu.

Все пассажиры Volkswagen погибли на месте. По данным «КП», они жили в селе Курумоч и возвращались домой из Самары. Они дружили со школы, и все после выпуска поступили в университет. По одной из версий, молодые люди ехали с вечеринки. Все детали предстоит установить следствию.

Известно, что тем утром на трассе был гололед, метель, сильный ветер и на дороге было много снега.

Опубликованы имена погибших: 22-летний Александр, 17-летняя Виктория, 19-летние Никита Г. и Данила, 24-летняя Алина, 23-летний Егор и Никита С. 26 лет.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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