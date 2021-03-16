«Ночью просыпаюсь от того, что рядом стоит мужчина в бушлате»: Навальный — о буднях в СИЗО

Политик Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. С иронией он рассказал о своем распорядке дня и правилах поведения. Если коротко: не забалуешь!

«Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове», — говорится в посте.

Алексей Навальный пишет, что «Сектор усиленного контроля А» колонии № 2 смог его удивить. «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы», — заметил оппозиционер. Он рассказал, что никаких намеков на насилие он пока не видел, но атмосфера в учреждении — напряженная. По его мнению, неукоснительное соблюдение распорядка дня и бесконечные правила напоминают ему роман «1984» Оруэлла. «Я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом — „наш дружелюбный концлагерь“», — рассказал Навальный.

«Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», — сообщает политик. «Воспитание через расчеловечивание. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо», — продолжил Алексей.

Он напомнил, что имеет в системе ФСИН статус «склонного к побегу»: «Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: „Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте“. И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?» — иронизирует заключенный.

Алексей Навальный передал сторонникам пожелание: «Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю».

В колонии № 2 Покрова Владимирской области, где до перевода в отряд на карантине находится оппозиционный политик Алексей Навальный, действуют особые дисциплинарные меры. За любую провинность несет ответственность весь отряд. Газета отмечает, что сотрудников в ИК-2 отбирают после института ФСИН, «которые хоть и руки не распускают, но делают все строго по закону». Адвокат политактивиста Константина Котова, который отбывал наказание в ИК-2, Мария Эйсмонт рассказывала: «Это очень режимная красная колония, где оказывается психологическое давление на заключенных. Режим действует за счет морального подавления». Дмитрий Демушкин, сидевший в этой колонии, говорил: «Там не камеры, там бараки от 60 до 100 человек. Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую. Отбой в десять, подъем в половине шестого, в шесть уже должна быть заправлена кровать, ты уже должен быть одет, стоять по стойке смирно и ждать сирены на подъем». «Со 105 килограммов я похудел ниже 60. Если смотрели хронику Освенцима, вот я выглядел ровно так практически. У меня торчали ключицы, у меня кожа впивалась в ребра. Полное истощение, обессилило меня это. Небольшие обмороки, постоянные такие. Такое у меня состояние было в БУРе этом», — описывал владимирскую ИК-2 ультраправый политик Демушкин.

Дело на Навального завели после публикации на его публичных персональных каналах ролика, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддержал поправки в Конституцию. В прокуратуре и СК сочли, что Навальный своим негативным комментарием «порочит честь и достоинство ветерана».

От редакции МГ: заметим, что фигура оппозиционера Навального вызывает резкую поляризацию мнений - как и собственно недавно принятые поправки в Конституцию, в полемике вокруг которых люди не стеснялись в выражениях. Вряд ли эта новость о предстоящем суде кого-то сможет переубедить - так что просто примем к сведению. Как и то, что политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре":

По инф. rosbalt.ru

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