Николай Цискаридзе: «Спать с народным артистом и стать народным артистом – разные вещи»

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
Он даже придумал афоризм: «Спать с народным артистом и стать народным артистом – разные вещи».
– Как-то одна бесталанная артисточка, благодаря связям известного мужа, стала телерадиовещательницей. Увы, есть очень много ползущих на театральный и кинематографический Олимп субъектов, кто уверен, что можно пойти на любую низость, подставу, предательство, подлог и даже брак по расчёту, чтобы вскарабкаться и там чувствовать себя «Примой», – написал Цискаридзе в своем Инстаграме, чем породил немало вопросов.
Пользователи гадали, кого это решил в очередной раз «укусить» известный танцор. Но затем в актрисочке-телеведущей, жене другого народного артиста, люди сведущие признали Сати Спивакову. С ней у Цискаридзе давние счеты, но сама она пока никак не отреагировала на выпад премьера Большого театра.
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
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