Николай Цискаридзе: «Спать с народным артистом и стать народным артистом – разные вещи»

Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.

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Он даже придумал афоризм: «Спать с народным артистом и стать народным артистом – разные вещи».

– Как-то одна бесталанная артисточка, благодаря связям известного мужа, стала телерадиовещательницей. Увы, есть очень много ползущих на театральный и кинематографический Олимп субъектов, кто уверен, что можно пойти на любую низость, подставу, предательство, подлог и даже брак по расчёту, чтобы вскарабкаться и там чувствовать себя «Примой», – написал Цискаридзе в своем Инстаграме, чем породил немало вопросов.

Пользователи гадали, кого это решил в очередной раз «укусить» известный танцор. Но затем в актрисочке-телеведущей, жене другого народного артиста, люди сведущие признали Сати Спивакову. С ней у Цискаридзе давние счеты, но сама она пока никак не отреагировала на выпад премьера Большого театра.

По инф. argumenti.ru

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