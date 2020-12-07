Николай Дроздов заявил, что «не готов» делать прививку от коронавируса

У легендарного телеведущего Николая Дроздова заподозрили коронавирус. У Николая Николаевича поднялась температура, появились насморк и кашель. Врачи, осмотрев звездного пациента, настаивали на госпитализации. Но Дроздов ехать в больницу наотрез отказался.

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– Я нахожусь на самоизоляции, – говорит Николай Николаевич. – В какой-то момент поднялась температура, появилась слабость. Я думал, что ковид!

Николай Николаевич обратился за медицинской помощью. Медики взяли у телеведущего тест на коронавирус. К счастью, результаты Дроздова порадовали: ковида у него нет.

– Видимо, простыл где-то, – считает Николай Николаевич. – Несмотря на то, что коронавируса нет, он каждый день может появиться. Я принимаю противовирусные препараты. Слава Богу, меня не потащили в «Коммунарку» – она недалеко от нас находится. Я посмотрел, что там творится! Мало кто захочет там оказаться. Хотя врачи предлагали: давайте хотя бы на один день ляжете, детально вас понаблюдаем.

Николай Николаевич уверяет: он прикладывает все усилия, чтобы избежать опасного недуга. Дроздову 83 года. Он находится в группе риска, поэтому сократил все контакты.

– Я удивляюсь, когда слышу, что носить маски – глупость, мол, они не помогают, – вздыхает Дроздов. – Весь мир в них ходит! И в Европе, и в Америке. Показывают заседания депутатов – все сидят в масках. Неужели вы думаете, что они глупее нас? Я ни с кем сейчас не встречаюсь, стараюсь минимизировать все контакты, но если куда-то нужно выйти, обязательно надеваю маску. Без нее – никуда.

Дроздов считает: меры предосторожности сейчас должен соблюдать каждый. Ведь, по его мнению, вторая волна коронавируса закончится не раньше весны.

– Судя по развитию ситуации, я не вижу поводов для ее окончания, – считает Дроздов. – Говорили, что к январю пандемия закончится. Но это просто оптимистичные взгляды. Пессимисты говорят, что так мы будем жить всегда. Но я верю, что ковид боится жары, поэтому к марту должно потихоньку все начать спадать. Надеюсь, что все кончится к весне, и мы заживем снова, как и раньше.

Николай Николаевич знает о грядущей вакцинации против ковида. Впрочем, сам он делать прививку пока не готов.

– Я сделал прививку от гриппа недавно, – уверяет телеведущий. – Когда он накладывается на коронавирус, это может закончиться плохими последствиями. Поэтому я поехал и сделал. А от коронавируса прививаться не собираюсь. Подожду, пока четко не скажут, что вакцина действует. Честно говоря, не хотел бы быть добровольцем и проверять на себе ее результативность. Когда у тебя хороший иммунитет – одно дело. На молодежи можно и поэкспериментировать: многие из них коронавирус бессимптомно переносят. Но для моего возраста, когда тебе сильно за 65 лет, эксперименты ни к чему. Я не хочу на себе проверять ничего.

По инф. Sobesednik.ru

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