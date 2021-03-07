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Николас Кейдж женился на японке, которая младше его на 30 лет
|По инф. rosbalt.ru
|07 Марта 2021 г.
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В пятый раз женился популярный 56-летний голливудский актер Николас Кейдж. Его избранницей стала Рико Шибата из Японии.
Новая супруга младше Кейджа на 31 год.
Предыдущий брак актера продержался всего 4 дня. До этого женами Кейджа были в том числе актрисы Патриция Аркетт, Лиза Мари Пресли. У него есть два сына — Уэстон и Кал-Эл.
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