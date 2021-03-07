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Николас Кейдж женился на японке, которая младше его на 30 лет
По инф. rosbalt.ru   
07 Марта 2021 г.
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В пятый раз женился популярный 56-летний голливудский актер Николас Кейдж. Его избранницей стала Рико Шибата из Японии.

Николас Кейдж женился на японке, которая младше его на 30 лет


Новая супруга младше Кейджа на 31 год.

Предыдущий брак актера продержался всего 4 дня. До этого женами Кейджа были в том числе актрисы Патриция Аркетт, Лиза Мари Пресли. У него есть два сына — Уэстон и Кал-Эл.

По инф. rosbalt.ru

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