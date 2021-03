Николас Кейдж женился на японке, которая младше его на 30 лет

В пятый раз женился популярный 56-летний голливудский актер Николас Кейдж. Его избранницей стала Рико Шибата из Японии.

Новая супруга младше Кейджа на 31 год.

Nicolas Cage Gets Married For 5th Time, With 26-Year-Old in Las Vegas https://t.co/nFAo7bUnvA