Никита Джигурда решил голым пробежать по Красной площади в поддержку Михаила Ефремова

Эпатажный артист Никита Джигурда заявил о намерении пробежать голым по Красной площади в Москве, чтобы таким образом поддержать осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.

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По его словам, он составил петицию на имя президента России, в которой просит «помиловать невиновного» Ефремова. Артист пояснил, что петиция должна набрать 100 тысяч подписей, чтобы власти заметили это обращение.

— Чтобы набрала, я готов голым пробежаться по Красной площади, — отметил актер, разместив ссылку на петицию в своем Инстаграме.

По инф. rosbalt.ru

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