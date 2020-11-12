|
Никита Джигурда решил голым пробежать по Красной площади в поддержку Михаила Ефремова
|По инф. rosbalt.ru
|12 Ноября 2020 г.
|
Эпатажный артист Никита Джигурда заявил о намерении пробежать голым по Красной площади в Москве, чтобы таким образом поддержать осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова.
По его словам, он составил петицию на имя президента России, в которой просит «помиловать невиновного» Ефремова. Артист пояснил, что петиция должна набрать 100 тысяч подписей, чтобы власти заметили это обращение.
— Чтобы набрала, я готов голым пробежаться по Красной площади, — отметил актер, разместив ссылку на петицию в своем Инстаграме.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •