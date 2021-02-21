Никас Сафронов о женщинах и музах: «Никому из них не обещал любви до гроба»

Сегодня Никас Сафронов для многих женщин – идеал мужчины. Кто-то из них готов пойти на многое, лишь бы знаменитый художник обратил на них внимание.

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О своих прошлых любовных похождениях, а также о женских обидах и новой свадьбе Сафронов рассказал журналистам.

– Никас, как отметили День святого Валентина? Вы сейчас влюблены?

– Я не отмечаю День святого Валентина. Придерживаюсь православных праздников – например День семьи, в честь святых Петра и Февронии. Тем не менее, святой Валентин прижился и в нашей стране – ведь люди всего мира, и женщины и мужчины, нуждаются в каком-то специальном дне, когда они могут признаться друг другу в любви как-то по-особенному. И у меня прибавляется работы в преддверии этого праздника: кто-то заказывает портрет своей любимой или любимого, или какой-нибудь красивый пейзаж, или живописные цветы… А я восторженно влюблен в женскую красоту – не только в этот день, но и круглый год. Ведь именно женщина в моем творчестве является вдохновительницей и музой – большую часть работ я посвятил именно слабому полу.

– Как считаете, у мужчины могут быть две возлюбленные одновременно?

– Это зависит от разных факторов. Если женщина, скажем, встречается с таким мужчиной, как Ален Делон в самом его расцвете, то она, наверное, должна предположить, что не единственная у него. Хотя это может быть и не так – я знал многих красавцев, которые были однолюбами. Но надо, к сожалению, смириться и с тем, что у вашего востребованного и неординарного мужчины может быть еще кто-то, кроме вас. Сколько историй мы читаем о любовных похождениях таких актеров, как, например, Брэд Питт или Джек Николсон – и это не единичные случаи.

– …или Никас Сафронов…

– В молодые годы, когда я влюблялся, я верил, что это – любовь на всю жизнь. Но время шло, жизнь менялась, менялись и мои взгляды. У меня были увлечения, влюбленности, и в этот период – я бы сказал: период поиска – я встречался не с одной, а с несколькими девушками. Однако всем женщинам, с кем меня соединяла жизнь, я благодарен и сейчас могу сказать спасибо. Спасибо, что они были. Спасибо, что меня бросали. Сегодня я понимаю, что та женщина, с которой я бы мог прожить жизнь, не придала значения моей страстной и преданной любви. Но есть одна, которой я был часто неверен, но она до сих пор находится со мной: это – искусство.

– Вы любили всех матерей своих сыновей?

– Нет, далеко не всех. Но когда от этих даже коротких встреч рождались дети, я каждого принимал одинаково и старался помочь. И это правильно.

– Согласны ли вы с мнением, что мужчине, в отличие от женщины, позволительно изменять?

– Мало кому нравится, когда ему изменяет любимый человек. Но есть исключение, как я уже сказал, когда мужчина – человек искусства. И женщина понимает, что она у него может быть не единственная, но принимает подобные отношения и продолжает беззаветно любить и обожать своего избранника. Вспоминая таких гениев, как Моцарт, Байрон, Пушкин, Шекспир, можно сказать так: не будь у них любви к разным женщинам, мы не узнали бы столько великих творений, созданных ими. Но надо отдать должное и тому, что все девушки, которые их вдохновляли, остались на века в их произведениях.

– Ваши женщины, когда узнавали, что у вас они – не единственные, обижались?

– Наверное, любая женщина, узнав об этом, может обидеться. Но я никому из них не обещал любви до гроба. Отношения могли перерасти в нечто большее, но этого не случалось – мы расставались.

– Вас это сильно расстраивало?

– Я настолько занят своим творчеством, что быстро забывался.

– Никас, признайтесь честно: в вашей жизни еще может быть свадьба?

– Думаю, что нет. Но ничего нельзя исключать. Жизнь – непростая штука и иногда преподносит нам неожиданные сюрпризы. И сегодня уже для меня страсть – не главное. Женщина, которая сейчас имеет шанс остаться рядом со мной, должна быть мне скорее близким другом и партнером по жизни, чем женой по паспорту.

По инф. Sobesednik.ru

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