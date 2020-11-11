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«Непрофессионал!»: Лоза высмеял песни Рогозина, сравнив его с пастухом
По инф. sobesednik.ru   
11 Ноября 2020 г.
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Музыкант Юрий Лоза жестко раскритиковал творчество главы Роскосмоса. Напомним, на сайте корпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями, автором текстов к которым стал Дмитрий Рогозин.

"Непрофессионал!": Лоза высмеял песни Рогозина, сравнив его с пастухом

На сайте ведомства появился раздел с песнями, автором текстов которых является Дмитрий Рогозин. Об увлечении главы Роскосома сочинением стихов к песням известно давно. Дмитрий Рогозин является автором песен о Байконуре и космодроме Восточный, о военных самолетах, которые бомбили Сирию… Кроме патриотических текстов, он пишет и о любви.

Теперь послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина, его жены Татьяны и других авторов можно на сайте ведомства. Но надо ли?

Sobesednik.ru попросил музыканта Юрия Лозу ознакомиться и оценить творчество Дмитрия Рогозина, но артист категорически отказался.

– Я даже слушать это не буду, – заявил нам Лоза. – Какая разница, кто написал: что сталевар, что пастух, что глава Роскосмоса – они все непрофессионалы, они народ, это народное творчество. Один менее высокопоставленный, другой более высокопоставленный. Вот и вся разница.

Народное творчество, народные коллективы были во все времена. Когда на сцену выскакивает самодеятельный коллектив, у меня это ничего кроме умиления не вызывает. Ну пляшут и пляшут.

В народном творчестве Юрий Лоза не видит ничего плохого. И напоминает, что в советское время оно поощрялось, самодеятельные коллективы были при многих предприятиях: «Народное творчество не обязано быть хорошим. Главное, чтобы в человеке жил импульс, желание самовыражения».

– У нас много известных людей – непрофессионалов, которые пишут стихи: официальный представитель МИД Мария Захарова, миллиардер Михаил Гуцериев, – отмечает Юрий Лоза. – Гуцериев дает деньги, поэтому так много желающих с ним сотрудничать. Если Абрамович напишет стихи, то еще больше соберется толпа.

На сайте Роскосмоса в разделе с песнями Дмитрия Рогозина, кроме текстов, выложены ссылки на YouTube. Там пользователи могут оставить свои комментарии, чем они активно и занялись в первые же часы после публикации «полного собрания сочинений» главы космического ведомства.

Автору песен, который наверняка рассчитывает на признание, комментарии вряд ли понравятся. Главный посыл — лучше бы Рогозин не графоманил, а занимался своими непосредственными обязанностями.

«Нда... Представляю Королёва, озабоченного выбором гимна Байконура», – грустно шутят пользователи. «Космических масштабов воровство и космической же глупости тексты. Прыгал бы лучше на батуте, – не щадят Рогозина комментаторы. – Слушал стоя, вытирая скупые слёзы со щёк. Какие таланты! Маск может уйти и тихонько плакать от зависти в туалете».

Песня «Ленка-енка», текст: Дмитрий Рогозин

За два дня до Первомая мы с тобою повстречались,
Помнишь, в лодочке качались, целовались в неге тая.
Думал я в десятом классе, что сильней любви не будет,
Но завидовали люди — темны люди в своей массе.

Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.
Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.

Взбунтовалась вся семейка, возмутилась вся округа,
И пошла порочным кругом молва злобная за Ленку.
Став отцом и дедом мудрым, вспоминаю те свиданья,
И на лодочке катанья, и званки весенним утром.

Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.
Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.

Берегите эти чувства, обижать любовь не смейте,
Любить могут наши дети, любовь — это ведь искусство.
Оно нежно и ранимо, и оно не терпит фальши,
Дети скоро станут старше — не пройдет любовь мимо.

Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.
Ленка-ленка, голая коленка, голая коленка, раз и два.
Летку-енку танцевали в клетке, мы в квартире-клетке. Раз и два.

По инф. sobesednik.ru

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