Неприятно: в любимых пряностях нашли плесень и бактерии

Эксперты Роскачества проверили качество пряностей на прилавках магазинов. Претензии нашлись к куркуме, лавровому листу и красному молотому острому перцу.

Они изучили девять видов пряностей — лавровый лист, красный острый перец, паприку, куркуму, корицу, кунжут, тмин, чеснок и гвоздику пятнадцати торговых марок. Всего было исследовано всего 38 товаров производства России, Польши, Австрии и Хорватии.

В паприке одной торговой марки обнаружились и бактерии группы кишечной палочки, и превышение по количеству плесени. В куркуме эксперты нашли превышение общей микробной обсемененности (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов — КМАФАнМ). Также в куркуме еще двух образцов эксперты обнаружили превышение по плесени. В одном красном молотом остром перце нашли превышение по КМАФАнМ, в другом обнаружено превышение по количеству бактерий и плесени. В лавровом листе тоже нашли превышение по плесени. Несоответствия являются нарушениями техрегламента Таможенного союза.

При этом пряности не содержат запрещенных в России пестицидов. Однако проверка на пестициды, которые нормируются в Евросоюзе, но не регламентированы РФ, показала их следовые количества в 18 товарах из 38. Так, найдены гербициды (вещества для уничтожения сорняков), фунгициды (вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений), а также инсектициды и акарициды (для уничтожения вредных насекомых). Кроме того, обнаружен был и регулятор роста. Правда, обнаруженные следовые количества этих веществ не могут нанести вред здоровью человека.

Потенциально вредных веществ, таких как тяжелые металлы и мышьяк, в пряностях нет.

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По инф. rosbalt.ru

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