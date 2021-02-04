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Непослушная корова поссорила соседок
По инф. Российской газеты   
04 Февраля 2021 г.
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Жительница Прикамья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации материального и морального вреда от нападения на нее соседской коровы. История, как говорится, нарочно не придумаешь!

Женщина засудила владельца агрессивной коровы

Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, в исковом заявлении женщина указала, что попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову.

Однако животное набросилось на женщину и несколько раз ударило ее рогами. В результате женщина получила несколько травм, ей пришлось провести месяц в больнице, а в дальнейшем два месяца лечиться амбулаторно.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что хозяин коровы несет ответственность за то, что его животное причинило травмы человеку, и обязал его выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.

Еще о случаях, когда людям удается добиться справедливости:

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