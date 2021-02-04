Непослушная корова поссорила соседок

Жительница Прикамья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации материального и морального вреда от нападения на нее соседской коровы. История, как говорится, нарочно не придумаешь!
Как пояснили в пресс-службе Пермского краевого суда, в исковом заявлении женщина указала, что попыталась прогнать со своего огорода принадлежащую соседу корову.
Однако животное набросилось на женщину и несколько раз ударило ее рогами. В результате женщина получила несколько травм, ей пришлось провести месяц в больнице, а в дальнейшем два месяца лечиться амбулаторно.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что хозяин коровы несет ответственность за то, что его животное причинило травмы человеку, и обязал его выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.
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