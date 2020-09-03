Нефтяным озерам под Астраханью быть осталось недолго

Соколовские нефтяные ямы под Астраханью ликвидируют к следующей осени. Вопрос стоит предельно остро — экологии региона угрожают резервуары с мазутом, моторным топливом, нефтешламом. Они складировались в землю без бетонной «подушки» с перспективой отравить все вокруг около ста лет.

Решение об окончательной ликвидации ям было принято на встрече главы Росприроднадзора Светланы Радионовой с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

Две свалки под звучным названием «Соколовские» — в честь купца — нефтепромышленника образовались в царские времена в Приволжском районе области, еще 19 ям вырыли в 40-х годах XX века в Икрянинском районе для хранения резервного топлива, причем шесть нефтехранилищ стоят на берегу Волги, от воды нефтяные «озерца» отделяет лишь трехметровый земляной вал. Общая площадь страдающей территории — свыше 100 гектаров.

Как сильно навредили нефтесвалки земле и воде в региональной службе природопользования ответить затруднились: пробы не брали, нет специальной лаборатории. Но и. о. руководителя ведомства Сергей Смирнов уверил главу Росприроднадзора, что природная «глина держит» нефтяные озера в их берегах.

— Ситуация под контролем, — заявил журналистам губернатор Игорь Бабушкин, — мы провели совещание и выработали меры: в этом году начинаем проект по Соколовским ямам, 106 млн из федерального бюджета выделено, в следующем году такую же сумму ожидаем и к октябрю 2021 года проблема будет решена.

По словам Светланы Радионовой, пока экстренной ситуации нет, но Росприродназор настаивает ликвидировать нефтяные ямы и рекультивировать грунт, как можно быстрее:

— Каждый день рискуем: люди мимо этого ездят, может случиться любая погодная аномалия, — заявила она журналистам, — мы бы хотели, чтобы быстрее эти земли были возвращены в оборот. У нас есть федеральный проект по оздоровлению Волги, именно туда войдут эти объекты.

Корреспонденту «РГ» Светлана Радионова сообщила, что, по опыту подобных объектов в других регионах, на процесс восстановления земель в районе нефтехранилищ уйдет не больше года с момента разработки проектной документации.

...А уж как эта тема волнует наших читателей из Астраханской области! Правда ведь? Уж кто-кто, а мы — знаем цену глотку чистой воды из ручья, возможности дышать полной грудью...

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