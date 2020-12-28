Не стало ветерана Алефтины Груздковой — вместе с внуком она вела блог о войне и мире

Алефтина Груздкова прошла всю войну, вернувшись в Свердловск (теперь — Екатеринбург), создала семью. Она привыкла все делать сама. И когда осталась в квартире одна, отказалась переезжать к родне, хотя настойчиво звали.
Когда внук Константин Перминов купил бабушке планшет и установил приложения, чтобы она могла смотреть видео от внуков и правнуков, возникла идея создать страницу в соцсетях и для бабушки. Страницу так и назвали — @babushka1922.
Алефтина Николаевна читала любимые стихи, поздравляла всех с праздниками и рассказывала истории из жизни. На страницу подписалось более 20тысяч человек. Внук зачитывал бабушке сотни сообщений, которые приходили со всей страны.
Сегодня Константин сообщил, что бабушки не стало.
— Ее девичья отвага, бескорыстная любовь к окружающим и доброта простой советской бабушки покорили тысячи сердец. Ее стихи, часть которых знало только ее поколение, мы вряд ли услышим от кого-либо еще, — написал Константин на своей странице.
Он добавил, что в этом году было снято и еще не опубликовано видео с ответами Алефтины Николаевны о войне, которые задавали подписчики.
— В ее аккаунте будет еще много публикаций. С ними познакомятся наши внуки и внуки наших внуков, так как это наша история, доступная на языке молодежи — в инстаграм, — надеется Константин.
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
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