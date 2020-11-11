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Не стало известного алтайского писателя Ивана Кудинова
|По инф. Литературной газеты
|11 Ноября 2020 г.
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Известный алтайский писатель Иван Кудинов скончался на 89-м году жизни.
Он был автором исторических романов «Окраина», «Переворот», «Каракорум», «Стихия», которые издавались немалыми тиражами в Москве, Барнауле, Новосибирске и других городах.
Его первый сборник рассказов «Цветы на камнях» вышел в 1961 году. В 1971-1976 годах Иван Кудинов был руководителем Алтайской краевой писательской организации. В 1972 году за повесть «Хлебозары» он был удостоен литературной премии комсомола Алтая.
Публиковался в местных и столичных журналах, почти 20 лет редактировал альманах «Алтай». Также Кудинов избирался депутатом краевого Совета народных депутатов.
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