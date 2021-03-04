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Не стало Ивана Марченко – психотерапевта из сериала «Сваты»

По инф. "Российской газеты"   
04 Марта 2021 г.
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Актер Иван Марченко, известный, в частности, по культовому сериалу "Сваты", умер в возрасте 43 лет в Киеве - через два дня после своего дня рождения.

Информация об этом появилась на Facebook-аккаунте студии дубляжа LeDoyen Studio, с которой артист сотрудничал.

"Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек Иван Марченко. Светлая память", - говорится в некрологе.

Известно, что последние пять лет Марченко боролся с раком кости, перенес несколько курсов лечения и операций.

Иван Марченко родился 27 февраля 1977 года в Харькове. Закончил актерский факультет Харьковского университета искусств. Служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Сниматься начал в 2001-м - с эпизода в "Следе оборотня". Помимо "Сватов" появляется в проектах "Ментовские войны. Одесса", "Возвращение Мухтара", "Дедушка моей мечты", "Последний кордон", "Золотые парни", "Девять жизней Нестора Махно", "Утёсов", "Женский доктор".

По инф. rosbalt.ru

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