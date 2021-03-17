Не слабо! На 8 марта Филипп Киркоров заработал 3,5 миллиона за один концерт

Концерт Филиппа Киркорова в честь 8 Марта в Санкт-Петербурге был оплачен за счет средств городского бюджета.

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40-минутное шоу принесло исполнителю гонорар в 3,5 млн рублей — почти 90 тысяч рублей в минуту, следует из информации с официального сайта госзакупок.

Кстати, также принимавшая участие в концерте Таня Буланова обошлась властям Северной столицы всего в 150 тысяч рублей.

По инф. газеты «Культура»

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