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Не слабо! На 8 марта Филипп Киркоров заработал 3,5 миллиона за один концерт
|Газета «Культура»
|17 Марта 2021 г.
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Концерт Филиппа Киркорова в честь 8 Марта в Санкт-Петербурге был оплачен за счет средств городского бюджета.
40-минутное шоу принесло исполнителю гонорар в 3,5 млн рублей — почти 90 тысяч рублей в минуту, следует из информации с официального сайта госзакупок.
Кстати, также принимавшая участие в концерте Таня Буланова обошлась властям Северной столицы всего в 150 тысяч рублей.
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