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Названы самые частые нарушения ПДД в Москве
|По инф. Российской газеты
|23 Ноября 2020 г.
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Столичный департамент транспорта составил рейтинг самых частых нарушений на дорогах Москвы. Предсказуемо на первой позиции — превышение скорости.
Доля этого вида нарушений составляет 58 процентов. На втором месте — нарушение требований разметки: неправильные перестроения, повороты не с того ряда — это 25 процентов. На третьей позиции — выезд на выделенки, что составляет 6 процентов.
Наконец, несоблюдение требований дорожных знаков и неправильный проезд перекрестков замыкают рейтинг. Доли этих нарушений соответственно составляют 5 и 2 процента.
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