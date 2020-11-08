Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ

Исследователи из Сеченовского университета проанализировали данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом и обнаружили, что в ряде регионов эти заболевания встречаются чаще, чем в других.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», в Карелии на 100 тысяч жителей гриппом заболевает 458 человек, в Архангельской области — 299. В Петербурге усредненный годовой показатель заболеваемости составляет 121, в Ленобласти — 144. А вот в Вологодской области регистрируется 12-13 случаев гриппа на 100 тысяч жителей, в Калининградской области — 15, аналогичные показатели в Приморском крае.
К слову, в Приморском крае регистрируется в среднем 2755 случаев ОРВИ на 100 тысяч жителей. Для сравнения в Петербурге этот показатель составляет 14660 случаев, исследователи объясняют его высокой концентрацией населения в Северной столице. 11024 случая ОРВИ на 100 тысяч человек в среднем ежегодно регистрируется в Коми, 11906 — в Ненецком автономном округе, 11887 — в Карелии. Плотность населения на этих территориях невысока, но, как отмечают авторы исследования, высокий уровень заболеваемости здесь объясняется климатическими особенностями.
По теме:
В средней полосе показатели значительно ниже, например, в Ленобласти фиксируется 6458 случаев на 100 тысяч человек, в Курганской области — 5244.
Исследователи также проанализировали заболеваемость гриппом и ОРВИ в арктических регионах относительно всех остальных. И пришли к выводу, что в регионах, которые относятся к арктической зоне заболеваемость гриппом ежегодно составляет 119 случаев, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 101.
С ОРВИ жители Арктики сталкиваются тоже чаще. На 100 тысяч жителей здесь фиксируется 9347 случаев, в то время как в целом по стране — 8985.
Стоит отметить, что данное исследование не анализировало ситуацию в период пандемии-2020.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Главные мужчины Катрин Денёв
Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.
-
Детский онколог: «Я с тревогой смотрю в будущее»
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
-
«Сокровенный человек»: Андрей Платонов, время, писатель и фильм
В кинотеатрах — фреска Ромы Либерова «Сокровенный человек». Экспериментальный фильм-портрет Андрея Платонова адресован всем поклонникам классика и исследователям советского прошлого.
-
ЧП в Петербурге: подросток едва не убил родителей и жестоко ранил племянницу
В ночь на 8 ноября в Петербурге разыгралась семейная трагедия. 15-летний подросток у себя дома попытался убить родителей и шестилетнюю племянницу.
-
В разгар пандемии Путину не доверяет 30 процентов россиян
Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 30% россиян не доверяют президенту страны Владимиру Путину.
-
Эскимосы: народ, привыкший есть руками
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
-
Лолита Милявская похудела, обратившись к хорошему эндокринологу
После развода певица Лолита Милявская на какое-то время почти перестала появляться на публике. Конечно же, это породило массу слухов.
-
За 30 лет численность населения Литвы сократилась на целый миллион
С 1990 по 2019 год количество жителей Литвы сократилось почти на миллион. В настоящее время численность населения составляет 2,8 миллиона человек.
-
Что станет с нашими пенсиями в следующем году?
Правительство и Госдума работают сразу над несколькими поправками в пенсионное законодательство.
-
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
-
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же причина?
-
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ
Исследователи из Сеченовского университета проанализировали данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом и обнаружили, что в ряде регионов эти заболевания встречаются чаще, чем в других.
-
Минувший октябрь побил несколько климатических рекордов
Октябрь этого года объявлен самым теплым в Европе за всю историю спутниковых наблюдений. Рекорд побили два метеорологических показателя.
-
Валерий Дидюля развёлся с супругой - без скандалов не обошлось!
Недавно адвокаты известного музыканта Валерия Дидюли сообщили о том, что он наконец-то официально оформил развод со своей женой Евгенией.
-
Русские школы Литвы стремительно исчезают, увы
За последние десять лет в Литве на 14 процентов сократилось количество учеников в школах с русским языком обучения. Такие данные приводит Департамент статистики при Минфине республики.
-
В Чехии мужик по грибы пошел, да вместо них древний меч нашел!
В Чехии археологи начали подготовку к проведению раскопок в лесу, где грибник случайно обнаружил крайне редкий артефакт бронзового века — меч возрастом около 3300 лет.
-
В больницах увеличилось число пожилых людей с коронавирусом. Тревожно...
В больницах, в частности, реанимациях, стало больше пожилых людей с коронавирусом по сравнению с мартом. Об этом рассказал главный врач московской Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
-
Как поживают Ксения Собчак и Константин Богомолов на фоне слухов о скором разводе?
Уже год Ксения Собчак и Константин Богомолов состоят в браке. Всё это время они провели в безумном рабочем графике, так что вырвать минутку-другую друг для друга было очень непросто.
-
В центре Петербурга нашли четыре затонувших корабля
В акватории Невы в самом центре Петербурга обнаружено четыре затонувших корабля. Два лежат у Румянцевского сада, еще одна баржа найдена у Эрмитажа и четвертый корабль — под Биржевым мостом.
-
Школьная «дистанционка»: если и дальше — то что потом?
В Москве на днях в очередной раз продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов. Большинство родителей и учителей опасаются, что учеба перейдет в онлайн-режим в течение года. Стоит ли это делать?