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Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ

По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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Исследователи из Сеченовского университета проанализировали данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом и обнаружили, что в ряде регионов эти заболевания встречаются чаще, чем в других.

Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ

Согласно исследованию, опубликованному в журнале «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», в Карелии на 100 тысяч жителей гриппом заболевает 458 человек, в Архангельской области — 299. В Петербурге усредненный годовой показатель заболеваемости составляет 121, в Ленобласти — 144. А вот в Вологодской области регистрируется 12-13 случаев гриппа на 100 тысяч жителей, в Калининградской области — 15, аналогичные показатели в Приморском крае.

К слову, в Приморском крае регистрируется в среднем 2755 случаев ОРВИ на 100 тысяч жителей. Для сравнения в Петербурге этот показатель составляет 14660 случаев, исследователи объясняют его высокой концентрацией населения в Северной столице. 11024 случая ОРВИ на 100 тысяч человек в среднем ежегодно регистрируется в Коми, 11906 — в Ненецком автономном округе, 11887 — в Карелии. Плотность населения на этих территориях невысока, но, как отмечают авторы исследования, высокий уровень заболеваемости здесь объясняется климатическими особенностями.

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В средней полосе показатели значительно ниже, например, в Ленобласти фиксируется 6458 случаев на 100 тысяч человек, в Курганской области — 5244.

Исследователи также проанализировали заболеваемость гриппом и ОРВИ в арктических регионах относительно всех остальных. И пришли к выводу, что в регионах, которые относятся к арктической зоне заболеваемость гриппом ежегодно составляет 119 случаев, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 101.

С ОРВИ жители Арктики сталкиваются тоже чаще. На 100 тысяч жителей здесь фиксируется 9347 случаев, в то время как в целом по стране — 8985.

Стоит отметить, что данное исследование не анализировало ситуацию в период пандемии-2020.

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