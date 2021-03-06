Названа максимальная стоимость дня на больничном

Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная — 426 рублей, об этом заявила замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.

«Оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если соответственно ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доход был выше, то соответственно и пособие будет выше», — пояснила Лотоцкая.

Кроме зарплаты при расчете больничных выплат учитывается стаж работы. Так, при стаже свыше восьми лет выплачивается 100% от среднего заработка (не более 2434 рубля), от пяти до восьми лет — 80%, при стаже менее пяти лет — 60%.

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