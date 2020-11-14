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Назарбаевы оказались владельцами дома Шерлока Холмса
По инф. rosbalt.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Британское издание The Times установило владельца легендарного дома на Бейкер-стрит в Лондоне, где жил сыщик Шерлок Холмс в рассказах Артура Конан Дойла.

Назарбаевы оказались владельцами дома Шерлока Холмса

Согласно юридической корреспонденции за 2015 год, домом 221В владеют дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын Нурали. В собственности семьи находятся также соседние здания и земля между домами 215 и 237.

Общую стоимость недвижимости оценивают примерно в 140 млн фунтов стерлингов. Согласно записям земельного реестра, с 2005 года официальным владельцем является компания Farmont Baker Street Limited с учредителем из ОАЭ.

А вот что еще можно почитать о знаменитом семействе выходцев из Казахстана:

По инф. rosbalt.ru

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