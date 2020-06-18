Назарбаев заразился коронавирусом

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Политик ушел на самоизоляцию, рассказала его пресс-служба. «Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — сообщили представители Назарбаева.
Назарбаеву 79 лет, он возглавлял независимый Казахстан с 1990 по 2019 год. Ушел с поста по собственному желанию, но остается председателем Совбеза и главой правящей партии «Нур Отан».
Тем временем в Казахстане решили вернуть коронавирусные ограничения после того, как заболеваемость не пошла на спад. В шести крупных городах, включая Алма-Ату, Нур-Султан и Караганду, начиная с выходных снова прекратят работу фитнес-клубы, торговые комплексы и т. д. Также перестает ходить общественный транспорт.
Коронавирусная инфекция не обходит стороной ни простых людей, ни знаменитостей, ни чиновников, ни церковнослужителей, все населения планеты Земля для нее на одно лицо. И хорошо, если перенесешь коронавирус в легкой форме (но тут важно других людей не заразить!), а ведь для некоторых столкновение с ней оказывается фатальным... Будем надеяться, что Назарбаев как можно быстрее пойдет на поправку.
А вот что мы писали о других людях, которые успели переболеть этой инфекцией:
«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.
Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.
В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку – 62-летнюю пенсионерку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы. (Увы, когда приглашаешь в дом любого мастера для ремонта, никогда не знаешь, что у этого человека за душой и на что он способен. - прим. МГ.)
Россия стала единственной развитой страной, не оказавшей поголовной помощи гражданам во время пандемии. Тема «вертолетных денег» утратит актуальность еще не скоро, и вот что о ней думает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
Биография заслуженного тренера СССР и России по художественной гимнастике Ольги Буяновой «Жизнь моя – моя гимнастика» вышла из печати. В ней – воспоминания о воспитанных спортсменках, Олимпийских играх, и о жизни, 45 лет которой отданы любимому виду спорта.
На сцене театра «Современник», где Валентин Гафт прослужил 50 лет, поклонники не видят любимого артиста уже полтора года. В постановку «Игра в джин», где Валентин Иосифович играл с Лией Ахеджаковой, ввели приглашённого актёра Василия Бочкарева, который служит в Малом театре.
Средняя по России стоимость аптечки составляет 7 тыс. 883 рубля, при этом самая высокая средняя стоимость аптечки среди крупных городов РФ зафиксирована в Санкт-Петербурге — 9 тыс. 134 рубля, а самая низкая — в Москве (7 тыс. 246 рублей), указывается в исследовании сервиса «Все аптеки», который проанализировал цены на препараты в 40 тыс. аптек в стране.
Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
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