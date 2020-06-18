Назарбаев заразился коронавирусом

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностирован COVID-19. Источник заражения не называется.

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Политик ушел на самоизоляцию, рассказала его пресс-служба. «Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — сообщили представители Назарбаева.

Назарбаеву 79 лет, он возглавлял независимый Казахстан с 1990 по 2019 год. Ушел с поста по собственному желанию, но остается председателем Совбеза и главой правящей партии «Нур Отан».

Тем временем в Казахстане решили вернуть коронавирусные ограничения после того, как заболеваемость не пошла на спад. В шести крупных городах, включая Алма-Ату, Нур-Султан и Караганду, начиная с выходных снова прекратят работу фитнес-клубы, торговые комплексы и т. д. Также перестает ходить общественный транспорт.

Коронавирусная инфекция не обходит стороной ни простых людей, ни знаменитостей, ни чиновников, ни церковнослужителей, все населения планеты Земля для нее на одно лицо. И хорошо, если перенесешь коронавирус в легкой форме (но тут важно других людей не заразить!), а ведь для некоторых столкновение с ней оказывается фатальным... Будем надеяться, что Назарбаев как можно быстрее пойдет на поправку.

А вот что мы писали о других людях, которые успели переболеть этой инфекцией:

По инф. rosbalt.ru

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