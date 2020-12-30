Наташа Королёва получила предложение руки и сердца

Сергей Глушко вновь сделал своей жене Наташе Королёвой предложение. Как сообщают СМИ, Тарзан преподнес супруге кольцо за 9 тысяч долларов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

При этом СМИ напоминают, что певица длительное время живет в Танзании среди местного племени, так как стала участницей шоу «Племя» на телеканале «Пятница!» и попробовала выжить в совершенно новой реальности. Она провела две недели на диком острове среди аборигенов.

В один из дней на остров внезапно прибыл Тарзан, который решил сделать любимой жене сюрприз. При этом появился он не с пустыми руками: в определенный момент Сергей встал на одно колено и подарил любимой шикарное кольцо. Таким образом, он предложил Наташе выйти за него замуж прямо в эфире программы «Племя».

Сразу ответить на предложение Королёва не смогла. Она отправилась к вождю племени, чтобы спросить совета. Певица призналась, что даже не предполагала, что через 20 лет выйдет замуж за того же человека, только на Занзибаре, в диком племени.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...