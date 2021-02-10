Наталья Подольская заразилась COVID-19

У жены Владимира Преснякова, певицы Натальи Подольской выявили коронавирус. Артистка заболела, несмотря на то, что принимала все меры предосторожности.

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Так, она соблюдала ограничения, связанные с пандемией, и почти не выходила в свет.

Известно, что положительный тест на COVID-19 Подольская получила в начале февраля. В настоящее время певица находится на лечении дома. Отмечается, что пятилетний сын Подольской и Преснякова здоров.

По инф. rosbalt.ru

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