Народным артистам закон не писан?.. Михаил Боярский снова задолжал ГИБДД

Возвращение, задержание и арест оппозиционера Навального, нашумевшая история с «дворцом» Путина, массовые уличные акции протеста, ответ Кремля, непростая повестка на международной арене, в частности с Евросоюзом – клубок ярких политических событий, которые произошли с начала года в России или как-то с ней связанные, кто только не берется распутать. И вот новая подборка слухов, суждений и заявлений. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Но, наверное, пропускать мимо не стоит. Во-первых, ниже озвучено много любопытного. А во-вторых, ну как-то ведь нужно пытаться понять.