|
Народным артистам закон не писан?.. Михаил Боярский снова задолжал ГИБДД
|По инф. rosbalt.ru
|16 Февраля 2021 г.
|
Михаил Боярский должен 3 тысячи рублей полиции за административное правонарушение, совершенное 30 ноября 2020 года. Информация о неоплаченном штрафе опубликована на сайте петербургского управления ФССП.
Исполнительное производство возбуждено приставами 12 февраля 2021 года. На сумму претендует ОГИБДД УМВД России по Центральному району Петербурга. ФИО и дата рождения должника полностью совпадают с данными актера Михаила Боярского.
Отметим, что Народный артист РСФСР регулярно нарушает правила дорожного движения из-за неправильной парковки.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •