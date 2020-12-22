«Напоминание об уходящем 2020 годе»: Продюсер Андрей Разин готов выкупить скандальную «Алёнку»

Музыкальный продюсер из Ставрополя Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», заявил, что выкупит памятник Алёнке из Нововоронежа, демонтированный из-за общественного резонанса.

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Как сообщил Разин на своей странице в Instagram, он намерен оплатить все расходы по приобретению и перевозке памятника. По его словам, он хочет сохранить скульптуру «как напоминание об уходящем 2020 годе — самом тяжёлом и страшном не только для России, но и для всего мира».

Напомним, памятник был открыт в Нововоронеже 18 декабря. Облик Аленки вызвал активную реакцию в соцсетях из-за непропорционального тела и широко распахнутых глаз скульптуры. Через три дня было принято решение его убрать.

По инф. rosbalt.ru

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