Начальника подразделения РЖД в Саратове задержали за миллионную взятку

В Саратовской области задержан глава Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение РЖД) Александр Кобзев. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере — на 1,2 млн рублей.

По данным следствия, в августе Кобзев заключил договор со строительной компанией на ремонт теплотрассы на станции Балаково.

Стоимость работ он оценил более чем на 11 млн рублей и потребовал у генерального директора компании 25% от этой суммы.

При получении денег злоумышленника задержали, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме" - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.

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По инф. rosbalt.ru

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