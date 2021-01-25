Начальника хабаровского подразделения МЧС осудили на 9,5 лет за взятки

Бывший начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края получил 9,5 лет колонии и 1 млн руб. штрафа за коррупционные и должностные преступления.

Его обвинили в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и взяточничестве (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО, за период с 2015 по 2018 годы подсудимый получил больше одного миллиона 300 тысяч рублей от предпринимателей, которые выступали исполнителями по различным работам и поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Деньги они платили за покровительство при исполнении госконтрактов.

Мужчина уволен со службы. По решению суда он также должен выплатить один миллион рублей штрафа.

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