На Ямале медведи гуляют по кладбищам и дачам. Страшновато...

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Глава поселка Игорь Ярош пояснил, что выходят из леса молодые особи. Взрослые медведи чаще избегают выхода за пределы своей фауны. Ярош рекомендовал местным жителями избегать посещения кладбища без лишней необходимости.
Также прогулка медведя была запечатлена в Республике Коми. Там местный житель поделился в сети записью с видеофиксатора, на которой видно, как медведь пересекает дачную территорию под городом Ухта. Об этом писало агентство БНК.
ИА «Камчатка-Информ» ранее сообщало об убийстве 46-летнего рыбака медведем в Тигильском районе Петропавловска. Это первый случай конфликта между медведем и человеком на Камчатке в летний сезон. В прошлом году за лето было зафиксировано шесть таких инцидентов, в ходе которых четыре человека погибли.
В Карелии на территориях, где были замечены гуляющие медведи, службы ГО и ЧС начали выдавать местным жителям специальные горны для отпугивания диких животных, передает «Петрозаводск говорит».
А вот другие свежие заголовки об этих обитателях лесов:
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.
Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».
«От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени», — пишет The Wall Street Journal.
Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.
Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.
БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.
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