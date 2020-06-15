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На Ямале медведи гуляют по кладбищам и дачам. Страшновато...
По инф. sobesednik.ru   
15 Июня 2020 г.
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В Ямало-Ненецком округе местные жители обнаружили, что медведи начали выходить из леса и гулять по кладбищу вблизи поселка городского типа Пангоды.

На Ямале и в Коми медведи гуляют по кладбищам и дачам. Страшновато...

Глава поселка Игорь Ярош пояснил, что выходят из леса молодые особи. Взрослые медведи чаще избегают выхода за пределы своей фауны. Ярош рекомендовал местным жителями избегать посещения кладбища без лишней необходимости.

Также прогулка медведя была запечатлена в Республике Коми. Там местный житель поделился в сети записью с видеофиксатора, на которой видно, как медведь пересекает дачную территорию под городом Ухта. Об этом писало агентство БНК.

ИА «Камчатка-Информ» ранее сообщало об убийстве 46-летнего рыбака медведем в Тигильском районе Петропавловска. Это первый случай конфликта между медведем и человеком на Камчатке в летний сезон. В прошлом году за лето было зафиксировано шесть таких инцидентов, в ходе которых четыре человека погибли.

В Карелии на территориях, где были замечены гуляющие медведи, службы ГО и ЧС начали выдавать местным жителям специальные горны для отпугивания диких животных, передает «Петрозаводск говорит».

А вот другие свежие заголовки об этих обитателях лесов:

По инф. sobesednik.ru

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