На взятке попался единоросс — депутат парламента Мордовии

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
Как сообщили в Ленинском райсуде Саранска, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении 51-летнего Брыкова, подозреваемого в даче взятки, меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, 30 декабря 2015 года Брыков, тогда занимавший должность председателя совета директоров ПАО КБ «МПСБ», сговорившись с акционером банка Гришиным, передал управляющему мордовского отделения Нацбанка Мордовии Тренькину взятку в 7 млн рублей за отзыв предписания, по итогам проверки ПАО КБ «МПСБ» и не привлечение за выявленные нарушения к банковским ограничениям с последующим отзывом лицензии.
Брыкова задержали в ночь на среду. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2021 года.
..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.
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Бывшая государственная служащая Таиланда была заключена в тюрьму на 43 года и шесть месяцев за оскорбление тайской монархии, что считается самым суровым приговором, когда-либо вынесенным в соответствии со строгим законом королевства о посягательстве на величие короля.
Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
Стиль прованс все чаще выбирают для современных интерьеров. Какие ткани лучше подойдут для интерьера в этом стиле? Стиль прованс появился в южной французской провинции – Провансе, поэтому его другое название – французский кантри. Это очень уютный, солнечный женственный стиль с характерными легкими цветочными мотивами и пастельными тонами.
Москвичи бьют тревогу: в квартирах жилых домов стали появляться непонятные насекомые. По мнению экспертов, речь может идти о клещах, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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