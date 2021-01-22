На взятке попался единоросс — депутат парламента Мордовии

Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.

Как сообщили в Ленинском райсуде Саранска, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении 51-летнего Брыкова, подозреваемого в даче взятки, меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 30 декабря 2015 года Брыков, тогда занимавший должность председателя совета директоров ПАО КБ «МПСБ», сговорившись с акционером банка Гришиным, передал управляющему мордовского отделения Нацбанка Мордовии Тренькину взятку в 7 млн рублей за отзыв предписания, по итогам проверки ПАО КБ «МПСБ» и не привлечение за выявленные нарушения к банковским ограничениям с последующим отзывом лицензии.

Брыкова задержали в ночь на среду. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2021 года.

..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...