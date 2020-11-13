На Южном Урале выявили 16 незащищенных захоронений сибирской язвы

В Челябинской области завершена проверка состояния мест захоронения сибирской язвы. 16 из 17 опасных скотомогильников не имеют ограждений и могут представлять опасность для животных и людей, сообщили в среду в региональном управлении Россельхознадзора.

— Лишь захоронение в поселке Новосинеглазово под Челябинском, где в 1995 году были захоронены остатки трупов сибиреязвенных животных, соответствует нормативам — оно залито цементом и огорожено бетонными плитами, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В остальных нет ограждений, земляного вала и рва. Потому не исключается доступ домашних и диких животных. Необходимо также привести в порядок предупредительные аншлаги.

Особенно обеспокоили специалистов скотомогильник возле деревни Бурино в Кунашакском районе, который находится в непосредственной близости от озеро Сингрен и затапливается во время паводка, а также место захоронения у села Каратаново Чебаркульского района — оно и вовсе оказалось на дне пруда, который летом используется для водопоя домашних животных.

В ведомстве напоминают, что сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь, протекающая молниеносно. От нее погибают не только только скот, но и люди, если они своевременно не получат медицинской помощи.

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Споры сибирской язвы чрезвычайно устойчивы. В почве микробы сибирской язвы могут сохраняться до 100 лет, способны прорастать, поддерживая существование почвенного очага.

Однако на поверхности скотомогильников этой осенью опасных микробов обнаружено не было, отметили в Россельхознадзоре.

В Челябинской области четыре скотомогильника с сибирской язвой находятся в Кунашаксом районе, по два — в Кизильском и Красноармейском и по одному — в Чебаркульском, Уйском, Ашинском, Пластовском, Варненском, Брединском и Троицком районах, а также в Магнитогорске и Челябинске.

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