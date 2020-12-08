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На Южном Урале маленький ребенок насмерть замерз в сенях
По инф. rosbalt.ru   
08 Декабря 2020 г.
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В Челябинской области женщину обвиняют в смерти трехлетней дочери от холода.

«Стука не услышали»: на Южном Урале маленький ребенок насмерть замерз в сенях

Как сообщили в СК РФ, утром 4 декабря в сенях частного дома в городе Сатки умерла трехлетняя девочка. Ее мама утверждает, что перед сном проверила, легла ли дочка, и убедилась, что ребенок спит в кроватке. А утром нашла ее мертвой в холодных сенях.

Возбуждено дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Известно, что в день, когда произошла трагедия, женщина с гостями отмечала день рождения младшего, годовалого, ребенка, а затем все улеглись спать. В 6 часов утра мать обнаружила, что старшего ребенка нет в постели. Тело она обнаружила в сенях за захлопнувшейся дверью.

Следователи предполагают, что ребенок ночью вышел в сени, дверь за ним захлопнулась, а стука из-за толстой обивки двери взрослые не услышали.

Известно также, что семья состоит на учете в органах социальной защиты как малообеспеченная.

Страшно, что все это – не сюжеты из книжек, а реальная жизнь. И такие ситуации происходят рядом с нами. Родители бросают своих детей, выпускают их из внимания, и в итоге происходят такие вот трагедии... и случаются они каждый день. Вот примеры заголовков на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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