На Южном Урале маленький ребенок насмерть замерз в сенях

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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В Челябинской области женщину обвиняют в смерти трехлетней дочери от холода.
Как сообщили в СК РФ, утром 4 декабря в сенях частного дома в городе Сатки умерла трехлетняя девочка. Ее мама утверждает, что перед сном проверила, легла ли дочка, и убедилась, что ребенок спит в кроватке. А утром нашла ее мертвой в холодных сенях.
Возбуждено дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Известно, что в день, когда произошла трагедия, женщина с гостями отмечала день рождения младшего, годовалого, ребенка, а затем все улеглись спать. В 6 часов утра мать обнаружила, что старшего ребенка нет в постели. Тело она обнаружила в сенях за захлопнувшейся дверью.
Следователи предполагают, что ребенок ночью вышел в сени, дверь за ним захлопнулась, а стука из-за толстой обивки двери взрослые не услышали.
Известно также, что семья состоит на учете в органах социальной защиты как малообеспеченная.
Страшно, что все это – не сюжеты из книжек, а реальная жизнь. И такие ситуации происходят рядом с нами. Родители бросают своих детей, выпускают их из внимания, и в итоге происходят такие вот трагедии... и случаются они каждый день. Вот примеры заголовков на нашем сайте:
В борьбе с коронавирусом предлагается много разных мероприятий, которые находят как своих сторонников, так и противников. Лавировать в потоке информации, связанном с этой темой, сейчас очень сложно, потому что высказываемые экспертами мнения могут быть прямо противоположными. Взять вакцинацию. Есть те, кто горячо поддерживает этот метод противостояния COVID-19. Но вот и другая точка зрения, несколько спускающая с небес на землю и отрезвляющая от эйфории. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему, по его мнению, вакцинация от коронавируса в нашей стране обречена на провал.
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