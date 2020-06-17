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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» у грузовика отказали тормоза, и он протаранил пять автомобилей, которые ехали перед ним на одной полосе. Два человека погибли, семеро получили ранения. (Жизнь наша непредсказуема, увы. Кто бы мог подумать, что на трассе случится такая страшная авария из-за отказавших тормозов. - прим. МГ.)
ДТП произошло днем 16 июня на 1649-м километре трассы Москва — Челябинск.
— Авария случилась во втором часу дня на 1649 километре автодороги Москва-Челябинск в Катав-Ивановском районе Челябинской области, — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. — Грузовик под управлением 36-летнего водителя, по предварительной информации, из-за отказа тормозной системы, совершил столкновение с движущимися попутно пятью автомобилями.
Под потерявший управление большегруз попали Лада Гранта, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. По предварительным данным, два человека погибли и семь получили ранения. Обстоятельства дорожного происшествия, выясняются, отметили в ГИБДД.
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На Урале у грузовика на трассе отказали тормоза. Смял четыре легковушки...
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» у грузовика отказали тормоза, и он протаранил пять автомобилей, которые ехали перед ним на одной полосе. Два человека погибли, семеро получили ранения. (Жизнь наша непредсказуема, увы. Кто бы мог подумать, что на трассе случится такая страшная авария из-за отказавших тормозов. - прим. МГ.)
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