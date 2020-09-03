На Урале школу закрыли на карантин на второй день учебы

В Екатеринбурге одну из школ на две недели переводят на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает 66.ru, с 3 сентября закроют школу № 148 на улице Бебеля. У одного из сотрудников учебного заведения — подозрение на COVID-19. В связи с этим всех работников проверят на коронавирус, а детей на две недели переведут на дистанционное обучение.

Напомним, в конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

Согласно ему, у всех детей и взрослых в учебных заведениях будут измерять температуру с занесением показателей в специальный журнал. На изоляцию будут отправлять тех, у кого есть признаки ОРВИ. Также в школах будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и максимально разобщать детей из разных групп, классов, отрядов. Также в школах запрещено проводить массовые мероприятия.

Конечно, учиться в новых реалиях совсем не удобно, ведь получать знания дистанционно не так-то просто, да и усваиваются они хуже. Но пока буйствует коронавирусная инфекция, другого выбора нет...

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По инф. rosbalt.ru

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