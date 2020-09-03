На Урале школу закрыли на карантин на второй день учебы

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В Екатеринбурге одну из школ на две недели переводят на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщает 66.ru, с 3 сентября закроют школу № 148 на улице Бебеля. У одного из сотрудников учебного заведения — подозрение на COVID-19. В связи с этим всех работников проверят на коронавирус, а детей на две недели переведут на дистанционное обучение.
Напомним, в конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года.
Согласно ему, у всех детей и взрослых в учебных заведениях будут измерять температуру с занесением показателей в специальный журнал. На изоляцию будут отправлять тех, у кого есть признаки ОРВИ. Также в школах будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и максимально разобщать детей из разных групп, классов, отрядов. Также в школах запрещено проводить массовые мероприятия.
Конечно, учиться в новых реалиях совсем не удобно, ведь получать знания дистанционно не так-то просто, да и усваиваются они хуже. Но пока буйствует коронавирусная инфекция, другого выбора нет...
Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова. Экс-сотрудникам правоохранительных органов добавили статью об организованной преступной группе.
Несмотря на бесконечные часы истории в школе, которых у нас больше, чем во многих других странах, и широко освещаемое СМИ 75-летие окончания Второй мировой войны, россияне путаются в датах этого трагического события 20 века.
За кажущейся политической стабильностью в России на самом деле скрывается серьезная и непримиримая борьба, которую властные элиты ведут в надежде перехватить инициативу в управлении страной. Такого мнения придерживается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил проработать комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья.
Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить ограничения на продажу пищевой продукции.
В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.
Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн.
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