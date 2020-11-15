На Урале полицейского поймали на кражах продуктов из магазина

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В Магнитогорске задержали следователя МВД, которого подозревают в кражах продуктов и алкоголя из магазина «Пятерочка».
По данным челябинского управления СК, сотрудник правоохранительных органов выносил товары через кассу самообслуживания.
Следователю вменяют несколько краж, совершенных с июня по октябрь 2020 года. По данным следствия, у него было несколько проверенных способов замаскировать кражу. Он пробивал дорогой товар под видом дешевого или пробивал товар, а затем делал отмену покупки, но товар клал в корзинку. Присутствие рядом жены или ребенка его не смущало.
Сумма ущерба от действий сотрудника МВД оценивается в 40 тыс. рублей. Не исключено, что преступлений могло быть и больше, но более ранние записи камер видеослежения не сохранились, выяснил Znak.com.
Причастность следователя к кражам выяснилась, когда в магазине пропала бутылка дорого алкоголя. Его отследили по записям, но задержали не сразу. Установив личность, служба безопасности магазина вместе ОМОНом приехала за злоумышленником на его место работы.
Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.
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