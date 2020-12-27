ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Урале чиновники вырубили посаженные жителями елки. Совсем без головы?!
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Челябинской области по распоряжению чиновника к Новому году вырубили сосны в Парке поколений, где деревья сажают сами местные жители.

Как рассказала в Instagram депутат районного собрания Светлана Мамедалина, сосны вырубили в парке села Фершампенуаз, где участники местного спортивного клуба и жители поселка в течение 15 лет своими руками сажали деревья, поливали их и т. д.

Сосны срубили для детских садов, и депутат понимает, что это «благое дело», но она подчеркивает, что спиливать их в Парке поколений — возмутительно. «Разве нельзя было найти для спила другое, более законное место?» — говорит Мамедалина

Глава сельского поселения Борис Сагитдинов заявил, что сосны высаживались 12 лет назад, и «их надо прореживать ежегодно», передает Znak.com.

Мамедалина считает, что взамен срубленным елкам глава должен лично заняться компенсационной высадкой и посадить в парке как минимум 30 деревьев.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 