На Урале чиновники вырубили посаженные жителями елки. Совсем без головы?!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Как рассказала в Instagram депутат районного собрания Светлана Мамедалина, сосны вырубили в парке села Фершампенуаз, где участники местного спортивного клуба и жители поселка в течение 15 лет своими руками сажали деревья, поливали их и т. д.
Сосны срубили для детских садов, и депутат понимает, что это «благое дело», но она подчеркивает, что спиливать их в Парке поколений — возмутительно. «Разве нельзя было найти для спила другое, более законное место?» — говорит Мамедалина
Глава сельского поселения Борис Сагитдинов заявил, что сосны высаживались 12 лет назад, и «их надо прореживать ежегодно», передает Znak.com.
Мамедалина считает, что взамен срубленным елкам глава должен лично заняться компенсационной высадкой и посадить в парке как минимум 30 деревьев.
Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».
В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.
В Петербурге из Городской больницы святого Георгия выписали 60 пациентов, у которых фиксировали 100-процентное поражение легких на фоне COVID-19. Об этом рассказали главврач клиники Валерий Стрижелецкий и его заместитель Игорь Иванов.
По данным Росстата, уровень бедности в России вырос до 13,5 % против 12,7 % во 2-м квартале 2019 года. Процент россиян, которые сами указывают на свое бедственное положение, в несколько раз больше цифр официальной статистики. Так сколько же бедных в России и как считать?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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