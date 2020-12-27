На Урале чиновники вырубили посаженные жителями елки. Совсем без головы?!

В Челябинской области по распоряжению чиновника к Новому году вырубили сосны в Парке поколений, где деревья сажают сами местные жители.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как рассказала в Instagram депутат районного собрания Светлана Мамедалина, сосны вырубили в парке села Фершампенуаз, где участники местного спортивного клуба и жители поселка в течение 15 лет своими руками сажали деревья, поливали их и т. д.

Сосны срубили для детских садов, и депутат понимает, что это «благое дело», но она подчеркивает, что спиливать их в Парке поколений — возмутительно. «Разве нельзя было найти для спила другое, более законное место?» — говорит Мамедалина

Глава сельского поселения Борис Сагитдинов заявил, что сосны высаживались 12 лет назад, и «их надо прореживать ежегодно», передает Znak.com.

Мамедалина считает, что взамен срубленным елкам глава должен лично заняться компенсационной высадкой и посадить в парке как минимум 30 деревьев.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...