|
На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад
|По инф. Российской газеты
|09 Сентября 2020 г.
|
На Телецком озере в Республике Алтай обнаружили всплывшую хвостовую часть гидросамолета, потерпевшего крушение в августе 2006 года.
Останки легкомоторного четырехместного самолета «Корвет» заметил капитан катера в День дайвера — вблизи кордона Байгазан. Он сообщил о находке сотрудникам Алтайского биосферного заповедника.
— О находке информированы полиция и МЧС, — сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков. — Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий.
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •