На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад

Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.