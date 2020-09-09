ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Виталина Цымбалюк-Романовская против друзей Джигарханяна: история продолжается…
2020-08-27-17-09-36
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад

По инф. Российской газеты   
09 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

На Телецком озере в Республике Алтай обнаружили всплывшую хвостовую часть гидросамолета, потерпевшего крушение в августе 2006 года.

На Телецком озере всплыл хвост самолета, пропавшего 14 лет назад

Останки легкомоторного четырехместного самолета «Корвет» заметил капитан катера в День дайвера — вблизи кордона Байгазан. Он сообщил о находке сотрудникам Алтайского биосферного заповедника.

— О находке информированы полиция и МЧС, — сообщил на своей странице в Facebook сотрудник Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков. — Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий.

  • Гидросамолет «Корвет» рухнул в Телецкое озеро 14августа 2006 года. На борту воздушного судна находились три человека, в том числе 14-летняя девочка. Спасателям удалось обнаружить тело одного погибшего. Поиски свернули из-за бесперспективности.
  • Другие новости Горноалтайска и Республики Алтай на сайте для пенсионеров - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 