На Тайване трехлетнюю девочку унес воздушный змей

На Тайване в городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев трехлетняя девочка чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей.

Девочка по фамилии Линь запуталась в ткани хвостовой части змея, который взлетел под воздействием сильного ветра. Ребенок, весивший 13 кг, поднялся на несколько метров от земли. Девочка провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями.

По словам заместителя мэра города Синьчжу, девочку доставили в больницу, она отделалась лишь ссадинами на лице и шее.

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Polit.ru

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