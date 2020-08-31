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На Тайване трехлетнюю девочку унес воздушный змей
|По инф. polit.ru
|31 Августа 2020 г.
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На Тайване в городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев трехлетняя девочка чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей.
Девочка по фамилии Линь запуталась в ткани хвостовой части змея, который взлетел под воздействием сильного ветра. Ребенок, весивший 13 кг, поднялся на несколько метров от земли. Девочка провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями.
По словам заместителя мэра города Синьчжу, девочку доставили в больницу, она отделалась лишь ссадинами на лице и шее.
Еще о подобном происшествии, но уже на просторах России:
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