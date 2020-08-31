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На Тайване трехлетнюю девочку унес воздушный змей
По инф. polit.ru   
31 Августа 2020 г.
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На Тайване в городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев трехлетняя девочка чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей.

На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее

Девочка по фамилии Линь запуталась в ткани хвостовой части змея, который взлетел под воздействием сильного ветра. Ребенок, весивший 13 кг, поднялся на несколько метров от земли. Девочка провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями.

По словам заместителя мэра города Синьчжу, девочку доставили в больницу, она отделалась лишь ссадинами на лице и шее.

Еще о подобном происшествии, но уже на просторах России:

Polit.ru

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