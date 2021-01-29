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На Ставрополье скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачев

По инф. Российской газеты   
29 Января 2021 г.
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В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Он участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.

На Ставрополье скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачев

— Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим Героем. С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Его жизнь, отношение к своей стране, к своему делу вдохновляют и всегда будут служить для меня примером и нравственным ориентиром. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Яковлевича, всем, кто его знал. Светлая ему память, — рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Владимир Ткачев с 1943 года участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.

4 декабря 1944 года, будучи сержантом и помощником командира взвода 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, Ткачев героически отличился при форсировании Дуная на территории Венгрии. При высадке штурмовой группы был ранен командир взвода, и Владимир Яковлевич взял командование на себя. Он первым ступил на берег и прорвался к траншеям противника. При атаке взвод уничтожил более 50 гитлеровцев, а 16 из них лично Ткачев. После этого группа отразила семь контратак противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Ткачеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны он жил в Невинномысске, работал мастером лесопильного цеха на строительстве канала, директором Невинномысского кирпичного завода. В честь героя названа улица в селе Татарка Шпаковского района Ставропольского края.

Все меньше и меньше остается с нами настоящих Героев, которые могли рассказать поколению наших внуков о тех днях, том времени, цене победы, чтобы не повторилась та трагедия вновь. Но люди не вечны, и ветераны тают на глазах. Давайте будем ценить каждого.

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