На Ставрополье обнаружили двух малолетних мальчиков-маугли

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В Ставропольском крае органы опеки и правоохранители разбираются в судьбе двух трехлетних мальчиков, которых их мать содержала в антисанитарных условиях.
История произошла на хуторе Восточном Советского городского округа. В Сети появилось видео, на котором видно, в каких условиях живут двое мальчиков вместе с матерью. Дети на записи без одежды и спят на металлических кроватях без постельного белья. В доме нет мебели, а повсюду антисанитария.
Ситуацией заинтересовались в краевом следственном управлении СК РФ. Там заявили, что занялись проверкой этой истории.
«Следствие выяснит условия проживания и воспитания малолетних и даст уголовно-правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц органов системы профилактики», — говорится в сообщении СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Между тем в органах опеки городского округа заявили, что матери предложили временно передать детей в социально-реабилитационный центр. Сейчас готовятся необходимые документы.
Что тут можно сказать? Недодали таким вот "мамам" что-то в детстве, и увы, эти бездушные несерьезные женщины с абсолютно наплевательским отношением к судьбе своих детей ничего им предложить и дать не смогут. Печально...
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