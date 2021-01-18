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На Сахалине пропавшую пятилетнюю девочку нашли в канализационном люке
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2021 г.
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В Южно-Сахалинске с середины воскресенья искали пропавшую пятилетнюю девочку. Ребенок нашелся живым в канализационном люке, сообщает региональная прокуратура.

На Сахалине пропавшую пятилетнюю девочку нашли в канализационном люке

По информации региональной прокуратуры, девочка вышла из дома около 16 часов в воскресенье, 17 января, и пропала. Ее поисками занимались правоохранители и волонтеры. В результате девочка была обнаружена в открытом канализационном колодце в том же районе, где проживала. Она госпитализирована.

Прокуратура проверит работу коммунальных служб и даст оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что коммунальщики должны понести наказание за халатность, и призвал население сообщать об открытых люках.

Открытые люки - это большая халатность со стороны коммунальщиков, как ни крути. В них может и ребенок упасть, и пожилой человек, и хорошо, если все благополучно закончится, а ведь можно и ногу сломать, и не только.

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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