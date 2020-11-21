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На побережье Камчатки выбросило 19-метрового кита
|По инф. Российской газеты
|21 Ноября 2020 г.
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В Камчатской области на берег Охотского моря выбросило 19-метрового кита.
Где конкретно обнаружили гиганта, не уточняется. Местные жители измерили его в длину, но пока неизвестно — что произошло на самом деле. Автор видео отметил, что найденный экземпляр не синий кит, а кит-горбач.
Кто-то предполагает, что в гибели кита виноват шторм, а некоторые заметили раны в области головы и решили, что животное столкнулось с судном.
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