На нижегородца завели уголовное дело из‑за сбора валежника

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Против жителя Нижегородской области завели уголовное дело за сбор поваленных ветром деревьев. (Вот как легко, оказывается, попасть под уголовное преследование - достаточно всего лишь собрать поваленные деревья... прим. МГ.)
Как передает Znak со ссылкой на телеканал «Че», Геннадий Толчонков из села Зверево рассказал, что забрал домой из леса валежник — отпилил у деревьев корни и верхушки.
В местном лесничестве заявили, что собранные деревья — не валежник, а пиловочник, то есть товарная древесина, из которой мужчина «собирался что-то строить».
Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По версии следствия, Толчонков похитил 13 стволов деревьев. Полиция также забрала у него пилу и трактор, которым сельчанин «выдрал деревья».
Издание отмечает, что в России поваленные ветром деревья не считаются валежником, пока не начнут гнить. Такую не пригодную ни для чего древесину разрешено собирать легально.
Что можно сказать по поводу всей этой истории? Чужой пример - другим наука. А героя этой истории по-человечески жаль, ведь не знал человек наверняка о том, что собирать поваленные деревья нельзя, ведь кому они на первый взгляд, казалось бы, нужны?.
Против жителя Нижегородской области завели уголовное дело за сбор поваленных ветром деревьев. (Вот как легко, оказывается, попасть под уголовное преследование - достаточно всего лишь собрать поваленные деревья... прим. МГ.)
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