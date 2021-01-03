ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На нижегородца завели уголовное дело из‑за сбора валежника
По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Против жителя Нижегородской области завели уголовное дело за сбор поваленных ветром деревьев. (Вот как легко, оказывается, попасть под уголовное преследование  - достаточно всего лишь собрать поваленные деревья... прим. МГ.)

На нижегородца завели уголовное дело из‑за сбора валежника

Как передает Znak со ссылкой на телеканал «Че», Геннадий Толчонков из села Зверево рассказал, что забрал домой из леса валежник — отпилил у деревьев корни и верхушки.

В местном лесничестве заявили, что собранные деревья — не валежник, а пиловочник, то есть товарная древесина, из которой мужчина «собирался что-то строить».

Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». По версии следствия, Толчонков похитил 13 стволов деревьев. Полиция также забрала у него пилу и трактор, которым сельчанин «выдрал деревья».

Издание отмечает, что в России поваленные ветром деревья не считаются валежником, пока не начнут гнить. Такую не пригодную ни для чего древесину разрешено собирать легально.

Что можно сказать по поводу всей этой истории? Чужой пример - другим наука. А героя этой истории по-человечески жаль, ведь не знал человек наверняка о том, что собирать поваленные деревья нельзя, ведь кому они на первый взгляд, казалось бы, нужны?.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 