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На москвича завели дело за расстрелы дворовых кошек. Не в себе мужик, видать...
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
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В Москве 31-летнего мужчину задержали по подозрению в стрельбе по дворовым кошкам. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В Москве на мужчину завели дело за расстрелы дворовых кошек

В полицию пожаловался житель дома на улице Архитектора Власова. По его словам, он слышал выстрелы и видел, как мужчина из иномарки стрелял по дворовым кошкам. В результате стрельбы одно животное было убито.

В полиции выяснили, что данный эпизод — не первый случай расправы москвича над животными. Полицейские установили причастность задержанного к ранению кошки у дома на улице Гарибальди.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, москвичу грозит до трех лет лишения свободы, с него взяли обязательство о явке.

Ужасная история! Причем, ведь люди наверняка не могут понять - "А чего такого-то мы сделали?". Многие действительно искренне не видят взаимосвязи между жестокостью к животным - и огрублением нравов в обществе, жуткими преступлениями по отношению к людям. Вот почему очень важно, чтобы случаи живодерства (особенно, если это приобрело публичный характер) - порицались и хотя бы минимально, но наказывались (для этого и статья в Уголовном кодексе есть, между прочим). Напомним наши некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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