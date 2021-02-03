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На могиле Жанны Фриске поклонницы делают привороты
Дмитрий Ильинский, sobesednik.ru   
03 Февраля 2021 г.
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Могила Жанны Фриске – одна из самых посещаемых на Николо-Архангельском кладбище. Ежедневно сюда приезжают поклонники звезды со всех уголков страны.

На могиле Жанны Фриске поклонницы делают привороты


Как выяснилось, многие из них навещают могилу знаменитости вовсе не случайно. Женщины считают, что Жанна помогает устраивать личную жизнь.

Охранники кладбища рассказали, что молодые девушки часто разбрасывают рядом с памятником лепестки роз. Поначалу на это никто не обращал внимания. Но вскоре ситуация прояснилась. Одна из женщин, приехавшая на кладбище, призналась: на могиле певицы таким образом совершают специальные ритуалы, в том числе и привороты.

– У меня целая инструкция, – рассказала дама. – Я приехала сюда, чтобы приворожить любимого мужчину, который не отвечает взаимностью. Жанночка мне обязательно в этом поможет. Она сама долго не могла найти свое счастье, поэтому знает, каково это – быть одной. Тем, кто не встретил любовь, Жанна помогает найти ее. А тем, кто потерял – вернуть.

Родители Жанны в ужасе от поведения странных личностей. Они уже попросили поклонников прекратить устраивать на могиле звезды обряды.

Кстати, по похожим поводам фанаты «обращаются» и к Юле Началовой, которая упокоена на другом кладбище. Фанаты заряжают на ее могиле воду и крем, считая, что после этого они обладают целительными качествами.

По инф. Sobesednik.ru

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