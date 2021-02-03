На могиле Жанны Фриске поклонницы делают привороты

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Как выяснилось, многие из них навещают могилу знаменитости вовсе не случайно. Женщины считают, что Жанна помогает устраивать личную жизнь.
Охранники кладбища рассказали, что молодые девушки часто разбрасывают рядом с памятником лепестки роз. Поначалу на это никто не обращал внимания. Но вскоре ситуация прояснилась. Одна из женщин, приехавшая на кладбище, призналась: на могиле певицы таким образом совершают специальные ритуалы, в том числе и привороты.
– У меня целая инструкция, – рассказала дама. – Я приехала сюда, чтобы приворожить любимого мужчину, который не отвечает взаимностью. Жанночка мне обязательно в этом поможет. Она сама долго не могла найти свое счастье, поэтому знает, каково это – быть одной. Тем, кто не встретил любовь, Жанна помогает найти ее. А тем, кто потерял – вернуть.
Родители Жанны в ужасе от поведения странных личностей. Они уже попросили поклонников прекратить устраивать на могиле звезды обряды.
Кстати, по похожим поводам фанаты «обращаются» и к Юле Началовой, которая упокоена на другом кладбище. Фанаты заряжают на ее могиле воду и крем, считая, что после этого они обладают целительными качествами.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)
История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?
Сын легендарного актёра Олега Табакова Павел в свои 25 лет уже успел сняться во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Хотя когда-то молодой человек долго думал, прежде чем решиться продолжать актёрскую династию.
Увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров — это обувь, импортные продукты питания, бытовая техника, мебель...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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