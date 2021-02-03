На могиле Жанны Фриске поклонницы делают привороты

Могила Жанны Фриске – одна из самых посещаемых на Николо-Архангельском кладбище. Ежедневно сюда приезжают поклонники звезды со всех уголков страны.

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Как выяснилось, многие из них навещают могилу знаменитости вовсе не случайно. Женщины считают, что Жанна помогает устраивать личную жизнь.

Охранники кладбища рассказали, что молодые девушки часто разбрасывают рядом с памятником лепестки роз. Поначалу на это никто не обращал внимания. Но вскоре ситуация прояснилась. Одна из женщин, приехавшая на кладбище, призналась: на могиле певицы таким образом совершают специальные ритуалы, в том числе и привороты.

– У меня целая инструкция, – рассказала дама. – Я приехала сюда, чтобы приворожить любимого мужчину, который не отвечает взаимностью. Жанночка мне обязательно в этом поможет. Она сама долго не могла найти свое счастье, поэтому знает, каково это – быть одной. Тем, кто не встретил любовь, Жанна помогает найти ее. А тем, кто потерял – вернуть.

Родители Жанны в ужасе от поведения странных личностей. Они уже попросили поклонников прекратить устраивать на могиле звезды обряды.

Кстати, по похожим поводам фанаты «обращаются» и к Юле Началовой, которая упокоена на другом кладбище. Фанаты заряжают на ее могиле воду и крем, считая, что после этого они обладают целительными качествами.

По инф. Sobesednik.ru

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