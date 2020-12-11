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На Кубани за гуляющими в Новый год будут следить казаки

По инф. polit.ru   
11 Декабря 2020 г.
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Власти Краснодарского края решили не допустить на Новый год массовых гуляний. Для этого задействуют 7,5 тыс. казаков.

В Краснодарском крае привлекут 7,5 тыс. казаков, чтобы не допустить массовых гуляний

«Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7,5 тысяч казаков», — написал губернатор Вениамин Кондратьев. В каких именно городах будут дежурить казаки, глава региона не уточнил.

Местные власти ждут большого притока туристов, главным образом в Сочи. Но к наплыву гостей должны быть готовы и другие курортные территории, предупредил Кондратьев.

По его словам, в этом году празднование Нового года переместится в дома и квартиры. Поэтому особенно актуальным становится вопрос пожарной безопасности.

Согласно данным на сайте Стопкоронавирус.рф, в Краснодарском крае сейчас действует масочный режим в общественных местах и в транспорте. Прогулки разрешены при соблюдении социальной дистанции, открыты парки и скверы, с ограничениями работают кафе и рестораны.

  • По последним данным, в Краснодарском крае зафиксировали 180 новых случаев заражения COVID-19. Умерли семь человек. Официальное количество заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 23 816 человек.
  • Коронавирусная хроника на нашем сайте - по одной ссылке.
  • Все о новогодних праздниках - по другой ссылке.

Polit.ru

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