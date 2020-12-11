На Кубани за гуляющими в Новый год будут следить казаки

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Власти Краснодарского края решили не допустить на Новый год массовых гуляний. Для этого задействуют 7,5 тыс. казаков.
«Важно не допустить массовых гуляний. На центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также привлечем более 7,5 тысяч казаков», — написал губернатор Вениамин Кондратьев. В каких именно городах будут дежурить казаки, глава региона не уточнил.
Местные власти ждут большого притока туристов, главным образом в Сочи. Но к наплыву гостей должны быть готовы и другие курортные территории, предупредил Кондратьев.
По его словам, в этом году празднование Нового года переместится в дома и квартиры. Поэтому особенно актуальным становится вопрос пожарной безопасности.
Согласно данным на сайте Стопкоронавирус.рф, в Краснодарском крае сейчас действует масочный режим в общественных местах и в транспорте. Прогулки разрешены при соблюдении социальной дистанции, открыты парки и скверы, с ограничениями работают кафе и рестораны.
По последним данным, в Краснодарском крае зафиксировали 180 новых случаев заражения COVID-19. Умерли семь человек. Официальное количество заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 23 816 человек.
В Петербурге молодой человек лишился части носа. Инцидент произошел в центре города. (Шутки с животными никогда до добра не доводят, а особенно, в нетрезвом виде. Поэтому, можно сказать, герой этой истории еще малой кровью отделался. - прим. МГ.)
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую российскую воинскую награду того времени. С этого дня до Октябрьской революции 1917 года в империи отмечался День георгиевских кавалеров, который был восстановлен в 2007 году в виде памятной даты «День Героев Отечества».
Продюсер Андрей Разин в недавнем интервью выразил недовольство поведением руководителей телеканала НТВ, которые отказались снимать с эфира популярное шоу «ДНК» после гибели ведущего Александра Колтового.
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
В последнее время российское экспертное сообщество, особенно это касается политологов, в буквальном смысле запуталось, пытаясь дать точный прогноз по формату предстоящего транзита власти в стране или определить, каким образом президент Владимир Путин собирается распоряжаться имеющейся властью в ближайшем будущем.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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