На Кубани спасут уникальную рощу болотного кипариса

В кубанском селе Архипо-Осиповка спасают рощу древнего листопадного хвойного дерева — болотного кипариса.
Роща была высажена в 40-х годах прошлого века. Тогда решили осушить один из заболоченных участков леса: корни болотного кипариса поглощают большое количество влаги из почвы. Молодые деревья завезли из Сочинского района. Они хорошо прижились. Сам эксперимент удался — болото постепенно высохло. Болотный кипарис растет медленно, но может прожить до тысячи лет, набрав до 35 метров в высоту с диаметром ствола до трех метров. Для сохранения деревьев и их среды в этом месте создали особо охраняемую природную территорию.
— Как памятник природы «Роща болотного кипариса» была поставлена на учет решением Геленджикского горисполкома 12 марта 1975 года, затем решением Краснодарского крайисполкома от 14 сентября 1983 года отнесена к государственным памятникам природы местного значения, — рассказал глава Архипо-Осиповского внутригородского округа Алексей Липовецкий. — И поскольку в районе Архипки не растут ни эвкалипты, ни секвойи, болотные кипарисы — самые крупные деревья из всей местной флоры.
По словам руководителя природоохранительной комиссии местного РГО Светланы Литвинской, когда смотришь на дерево, сразу отмечаешь удивительную бутылкообразную форму ствола и особые корни — пневматофоры, помогающие выживать на заболоченной почве.
— Из 22 деревьев болотного кипариса на сегодняшний день 11 погибло (часть повалена на землю), восемь деревьев усыхают, в хорошем состоянии остались три, — объяснила она. — На ветвях и стволах произрастают лианы, являющиеся растениями-паразитами, подроста болотного кипариса нет, есть подрост дуба, ясеня, клена полевого и груши.
В связи с этим специалисты решили провести восстановительные работы по спасению болотного кипариса, удалению синатропных лиан, расчистке территории от валежника и обеспечению доступа для посещения памятника природы при соблюдении режима охранных мероприятий.
- Родиной болотного кипариса (или таксодиума) является Северная Америка, где он предпочитает заболоченные субтропические области с высокой или повышенной влажностью воздуха.
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