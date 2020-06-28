На Ксению Собчак напали в монастыре

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Телеведущая Ксения Собчак сообщила о нападении на неё и её съемочную группу под Екатеринбургом. «На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
— Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова, — добавила телеведущая, отметив, что «камеру отобрали здоровенные бугаи».
Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную группу напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Телеведущая приехала туда для съемок фильма о схиигумене Сергии, который, как сообщали СМИ, захватил управление монастырем pic.twitter.com/D1HGjQsDoC
Собчак не уточнила, в каком именно монастыре произошло нападение. Однако журналисты выяснили, что накануне телеведущая приехала в Свердловскую область. Там она собиралась снять фильм об одном из самых известных священников Урала, схиигумене Сергии, который взял под контроль Среднеуральский женский монастырь.
Пресс-секретарь схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил СМИ, что Собчак со съемочной группой «попыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды». Как сообщает «Медуза», на въезде в монастырь установлены два блокпоста.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила о нападении на неё и её съемочную группу под Екатеринбургом. «На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
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