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На Ксению Собчак напали в монастыре
По инф. rosbalt.ru   
28 Июня 2020 г.
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Телеведущая Ксения Собчак сообщила о нападении на неё и её съемочную группу под Екатеринбургом. «На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

На Ксению Собчак напали в монастыре


— Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова, — добавила телеведущая, отметив, что «камеру отобрали здоровенные бугаи».

Собчак не уточнила, в каком именно монастыре произошло нападение. Однако журналисты выяснили, что накануне телеведущая приехала в Свердловскую область. Там она собиралась снять фильм об одном из самых известных священников Урала, схиигумене Сергии, который взял под контроль Среднеуральский женский монастырь.

Пресс-секретарь схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил СМИ, что Собчак со съемочной группой «попыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды». Как сообщает «Медуза», на въезде в монастырь установлены два блокпоста.

По инф. rosbalt.ru

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