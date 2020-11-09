На Камчатке застрелили забравшихся на подлодку медведицу с малышом

Около бывшего поселка Рыбачий на Камчатке — месте базирования атомных субмарин Тихоокеанского флота России — застрелили медведицу с медвежонком.

Хищники переплыли бухту Крашенникова и забрались на подлодку «Рязань» отдохнуть. Военные посчитали, что нет никакой возможности отогнать зверей и пустили в ход ружье: медведи все равно зашли бы в населенные пункты.

Однако местные жители в соцсетях оказались возмущены. «Они никого не трогали, плыли по своим делам, остановились отдохнуть. За что?» — пишут они, добавляя, что хищники на кордоне — нередкие гости.

«Мы, люди, живем здесь как будто в аквариуме, стоящим на полке в мире медведей, откуда очень удобно и интересно наблюдать за их жизнью и естественным поведением. Эти медведи давно перестали нами интересоваться и просто занимаются своими делами. Иногда, чаще всего на пирсе, мы с ними все же пересекаемся. Но это тоже не приносит проблем ни им, ни нам», — пишет в Instagram фотограф-путешественник Лиана Варавская, которая часто снимает косолапых.

Печально, что военные так поступили по отношению к животным. И это еще раз доказывает, что нет, не умеет человек жить в гармонии с природой, делить нашу планету с ее другими обитателями...

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