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На Камчатке туристы попали под завал льда на водопаде
По инф. rosbalt.ru   
08 Января 2021 г.
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Люди пострадали из-за обрушения льда на Вилючинском водопаде на Камчатке. Один человек в результате этого трагического ЧП погиб...

На Камчатке туристы попали под завал льда на водопаде

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России и очевидцев.

«В 05:20 мск поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде. По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся под завалом», — отметили в МЧС.

Как рассказали очевидцы, по предварительным данным, пострадали шесть человек, четверо смогли выбраться из-под завалов, один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии. Однако информация о пострадавших, которую приводят СМИ, разнится. Так, «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС сообщает, что, по предварительной информации, один человек погиб, еще одного спасли, а «четыре человека остались под завалом»

Вилючинский водопад, высота которого превышает 40 м, находится примерно в 40 км от Петропавловска-Камчатского, на северо-западном склоне вулкана Вилючинский.

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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