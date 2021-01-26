ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Камчатке коммунальщика обвинили во взятке в 800 тысяч рублей

По инф. Российской газеты   
26 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели в отношении начальника отдела управления ЖКХ города Елизово.

На Камчатке коммунальщика обвинили во взятке в 800 тысяч рублей

Он курировал муниципальный контракт на сумму более 92 миллионов рублей, согласно которому необходимо было восстановить сети наружного освещения на улицах населенного пункта.

По версии следствия, чиновник получил от подрядчика 800 тысяч рублей взятки. Взамен обещал поспособствовать замене характеристик, параметров работ и используемых материалов, беспрепятственной приемке работ и их своевременной оплате.

Деньги передал посредник, который, как и взяткодатель, тоже стал фигурантом уголовного дела.

«Проведены обследования, обыски по местам жительства и работы обвиняемого и подозреваемых, обнаружены и изъяты: предмет взятки, средства связи и иные предметы и документы имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — сообщает региональное СУ СК РФ.

..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 