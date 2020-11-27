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На берег островов Новой Зеландии выбросилось больше сотни дельфинов
По инф. polit.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Более 120 дельфинов выбросились на берега островов Чатем в Тихом океане. Некоторые из китообразных уцелели, однако их все равно решили усыпить.

На берег островов Новой Зеландии выбросились более 120 дельфинов. Выживших усыпили местные спасатели

Формально острова Чатем относятся к Новой Зеландии. Они расположены в 800 километрах от ближайшего крупного острова, поэтому спасатели не успели к выбросившимся дельфинам вовремя.

Прибывшие на место спасатели обнаружили 26 выживших особей, остальные дельфины к тому времени уже умерли. Выживших все равно решили усыпить из-за собравшихся в прибрежных водах белых акул.

На сайте Департамента сохранения окружающей среды указано, что подобные массовые выбросы дельфинов на берег происходили на этих же островах ранее. Самый массовый зафиксирован в 1918 году — на берегу погибли более 100 китообразных.

The Guardian отмечает, что ученые предполагают несколько причин подобного поведения морских обитателей, среди которых болезни, экстремальные погодные условия или попытки убежать от хищника.

Polit.ru

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